Neonata abbandonata per due volte in un ospedale pediatrico, è positiva al Coronavirus (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una Neonata di soli quattro mesi è stata abbandonata per due volte all'ospedale pediatrico di Palermo. L'abbandono è avvenuto per due volte nell'arco di una settimana da parte di due sedicenti zie. Il primo abbandono è avvenuto il 12 ottobre scorso. Una giovane donna dell'Est europeo ha accompagnato la piccola in ospedale. La bimba è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive perché positiva al Coronavirus. La donna che l'aveva accompagnata è rimasta con la piccola poche ore per poi fuggire. Una seconda donna si è presentata dopo qualche giorno in ospedale perché i medici avevano deciso di dimettere la ...

