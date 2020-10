Leaseplan - Rilancia la sua visione del futuro con Whats next

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In occasione del lancio della nuova campagna di comunicazionedi, abbiamo fatto il punto sulla trasformazione delle flotte in atto con lamministratore delegato della branch italiana della multinazionale olandese Alberto Viano: "Dopo una crisi, la cosa migliore da fare è investire per ripartire. Senza tagliare i costi. E il nostro nuovo spot, in onda anche durante trasmissioni molto popolari come Che tempo che fa o le partite di Champions, ne è un esempio", spiega il manager. La nuova campagna, ideata da Saatchi & Saatchi, ha come obiettivo sottolineare i messaggi chevuole passare a tutta la platea di potenziali driver del noleggio a lungo termine: "Ka mobilità individuale, se fatta bene, non è la cosa brutta che si pensava fosse prima del Covid. Noi lo ...