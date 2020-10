La Famiglia Addams torna in tv? Tim Burton vuole realizzare (e dirigere) una serie tv sequel

Leggi su tvblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Non poteva esserci periodo migliore della seconda metà di ottobre, quella che ci conduce ad Halloween, per dare questa notizia. Stando ad alcune fonti Timsarebbe intenzionato a lavorare su unatv basata su Laed i suoi mitici personaggi creati da Charlesnel 1938. L’indiscrezione su Ladi TimIl cast del film “La”Stando a quanto sostiene Deadline Hollywood, il celebre regista a cui dobbiamo film come “Beetlejuice”, “Edward Mani di forbice”, “Mars Attack” e “La Sposa Cadavere” sarebbe intenzionato a mettere mano al progetto in qualità di produttore esecutivo ...