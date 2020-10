La Azzolina scrive a De Luca | “Scuole elementari e medie in presenza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDa sempre contraria alla decisione di Vincenzo Dedi chiudere le scuole, Luciaha deciso dire al governatore della Campania per convincerlo a rivedere le proprie posizioni. Il Ministro dell’Istruzione ha esortato il presidente a uniformarsi alle ultime decisioni del Governo: “Con riguardo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione auspico che si riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa adeguando altresì le disposizioni già emanate al dictum del DPCM per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. L’ultimo dpcm del governo ha previsto indicazioni molto chiare per la gestione delle azioni da intraprendere con riferimento alle istituzioni ...