Incidente in moto, vicecomandante Vigili in codice rosso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma – "Tutta la mia vicinanza a Carlo Buttarelli, vicecomandante della nostra Polizia Locale, in codice rosso per un Incidente in moto. Auguri di prontissima guarigione". Lo scrive su Twitter l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

