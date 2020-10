GF Vip, Clizia e Paolo sposi: Eleonora Giorgi svela tutto (Di giovedì 22 ottobre 2020) In un’intervista a Oggi Eleonora Giorgi parla del suo rapporto con suo figlio Paolo e quello con Clizia Incorvaia, la donna che ha fatto perdere la testa a suo figlio. Una ragazza perfetta tanto da sbilanciarsi: “Mi piacerebbe avere una nuova come lei”. Nozze in vista per la coppia dell’ultimo GF Vip? Per Eleonora Giorgi, suo figlio Paolo Ciavarro è “uno deiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) In un’intervista a Oggiparla del suo rapporto con suo figlioe quello conIncorvaia, la donna che ha fatto perdere la testa a suo figlio. Una ragazza perfetta tanto da sbilanciarsi: “Mi piacerebbe avere una nuova come lei”. Nozze in vista per la coppia dell’ultimo GF Vip? Per, suo figlioCiavarro è “uno deiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Nanna905 : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 4”: BUON COMPLEANNO A PAOLO CIAVARRO, CON GLI AUGURI PER LUI DI MAMMA ELEONORA GIORGI E DELLA FIDANZA… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: BUON COMPLEANNO A PAOLO CIAVARRO, CON GLI AUGURI PER LUI DI MAMMA ELEONORA GIORGI E DELLA… - pottina81 : #gfvip Adua La scorsa edizione del GF Vip c'erano 2 ragazze con dei culo da favola (Paola Di Benedetto e Elisa De… - dany4everwithu : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 4”: CLIZIA INCORVAIA, DOPO LA SCONFITTA INTERISTA NEL DERBY DI MILANO, VESTE I COLORI ROSSONERI PER L… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: CLIZIA INCORVAIA, DOPO LA SCONFITTA INTERISTA NEL DERBY DI MILANO, VESTE I COLORI ROSSONER… -