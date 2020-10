Fedez risponde a Salvini: “Lui che non metteva la mascherina” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nuova polemica dopo la chiamata del Premier Conte a Ferragni e Fedez Il Premier Giuseppe Conte, in settimana, ha chiesto la collaborazione di personaggi come Fedez e Chiara Ferragni per sensibilizzare, soprattutto i più giovani a indossare le mascherine. Un appello che ha fatto discutere per i personaggi coinvolti, giudicati da molti come poco idonei. Anche dal numero uno della Lega, il segretario Matteo Salvini che ha usato Twitter per ironizzare sulla cosa. #Salvini: il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a @Fedez: oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla cassa integrazione… #pagatelacassa #staseraitalia — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) October 22, 2020 Non si è fatta attendere la risposata del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nuova polemica dopo la chiamata del Premier Conte a Ferragni eIl Premier Giuseppe Conte, in settimana, ha chiesto la collaborazione di personaggi comee Chiara Ferragni per sensibilizzare, soprattutto i più giovani a indossare le mascherine. Un appello che ha fatto discutere per i personaggi coinvolti, giudicati da molti come poco idonei. Anche dal numero uno della Lega, il segretario Matteoche ha usato Twitter per ironizzare sulla cosa. #: il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a @: oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla cassa integrazione… #pagatelacassa #staseraitalia — Matteo(@matteomi) October 22, 2020 Non si è fatta attendere la risposata del ...

