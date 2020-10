F1, Charles Leclerc: “Non ho un buon ricordo di Portimao, le temperature più alte ci possono favorire” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Charles Leclerc è smanioso di dare il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, ha corso già in una occasione sul tracciato di Portimao ai tempi delle categorie minori ma, a quanto pare, la pista lusitana non gli ha lasciato un ricordo speciale nel cuore e nella mente. Il perchè lo spiega direttamente il pilota della Ferrari nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend lusitano. “Sono già stato impegnato a Portimao quando correvo nella F3, ma completai un fine settimana talmente negativo che devo ammettere che ricordo a mala pena il tracciato sinceramente. Ho rivisto il circuito al simulatore e devo dire che si tratta di un lay-out davvero complicato, con tanti ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)è smanioso di dare il via al suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, ha corso già in una occasione sul tracciato diai tempi delle categorie minori ma, a quanto pare, la pista lusitana non gli ha lasciato unspeciale nel cuore e nella mente. Il perchè lo spiega direttamente il pilota della Ferrari nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend lusitano. “Sono già stato impegnato aquando correvo nella F3, ma completai un fine settimana talmente negativo che devo ammettere chea mala pena il tracciato sinceramente. Ho rivisto il circuito al simulatore e devo dire che si tratta di un lay-out davvero complicato, con tanti ...

SkySportF1 : Spegne 23 candeline @Charles_Leclerc ? «Sono sicuramente nato per correre. Nato per vincere? La mentalità c'era gi… - OA_Sport : #F1, Charles #Leclerc: “Non ho un buon ricordo di Portimao, le temperature più alte ci possono favorire”… - sportface2016 : #F1 #PortugalGP, le parole di Charles #Leclerc in conferenza - elviraaasseb5 : @eleonorasworld @Charles_Leclerc Che bello amaaa?????????? - eleonorasworld : @martinavalvason @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Ama io manco le sto toccando sapendo che le hanno tenute tra le mani gli onorevoli piloti -