DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE | Kelderman maglia rosa per 15? Nibali staccato | “I giovani sono più forti | noi vecchi siamo rimasti in pochi”

DIRETTA Giro d'Italia 2020: Kelderman maglia rosa. Nibali staccato: "I giovani sono più forti, noi vecchi siamo rimasti in pochi". MATTEO SPREAFICO POSITIVO ALL'OSTARINA; ESCLUSO DAL Giro D'ITALIA. VINCENZO Nibali: "I giovani sono PIU' forti: C'E' UN RICAMBIO GENERAZIONALE". VINCENZO Nibali IN CRISI SULLO STELVIO: ADDIO SOGNO PODIO E TOP-5. LA FORMA NON E' MAI ARRIVATA.

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Kelderman in crisi, Geoghegan Hart e Hindley si giocano la maglia rosa OA Sport Diretta/ Como Pergolettese (risultato finale 0-0): i lariani dominano ma non sfondano

Diretta Como Pergolettese, risultato finale 0-0: i lariani dominano la partita del Sinigaglia ma non riescono a sfondare, senza gol il posticipo di Serie C.

Giro d'Italia al Cancano, trionfa Hindley

Grande spettacolo alla tappa di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del Giro d’Italia. Dopo il passaggio e gli attacchi sullo Stelvio, la vittorio è andata a Jai Hindley davanti a Tao Geoghegan Hart. Il pr ...

