Covid, Pregliasco: “Sesso rischioso anche per coppie stabili, i baci sono rischiosissimi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid, Pregliasco: “Sesso? Invito a drammatica astinenza in questo momento” Fabrizio Pregliasco, direttore sanitaroio IRCCS dell’ospedale Galeazzi di Milano, è stato ospite a Un giorno da Pecora su RaiRadio1 e ha spiegato come affrontare il sesso durante la pandemia dettata dal Covid-19. In Olanda, ad esempio, si invitano i cittadini a trovare un partner stabile anche se, come ha ammesso lo stesso Pregliasco, “anche il nostro famigliare può essere asintomatico”. Di conseguenza, “un’attività sessuale ha un certo rischio e le ‘variazioni sul tema’ possono essere impegnative”. Persino i baci, secondo il virologo, sono rischiosissimi. ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020): “Sesso? Invito a drammatica astinenza in questo momento” Fabrizio, direttore sanitaroio IRCCS dell’ospedale Galeazzi di Milano, è stato ospite a Un giorno da Pecora su RaiRadio1 e ha spiegato come affrontare il sesso durante la pandemia dettata dal-19. In Olanda, ad esempio, si invitano i cittadini a trovare un partner stabilese, come ha ammesso lo stesso, “il nostro famigliare può essere asintomatico”. Di conseguenza, “un’attività sessuale ha un certo rischio e le ‘variazioni sul tema’ posessere impegnative”. Persino i, secondo il virologo,rischiosissimi. ...

Corriere : Pregliasco: «La situazione in Lombardia è esplosiva. A Milano il coprifuoco non è sufficiente» - Corriere : Pregliasco: «La situazione in Lombardia è esplosiva. A Milano il coprifuoco non è suffi... - SkyTG24 : Covid, Pregliasco: “La situazione in Lombardia è esplosiva” - MassimoChiaram7 : RT @ilmessaggeroit: Covid, virologo Pregliasco: «Sesso a rischio anche tra fidanzati» - Nanoalto : Gli anticorpi da covid spariscono in fretta, Pregliasco: “Il vaccino potrebbe richiedere più dosi” -