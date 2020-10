Cinisello | caos e code al Bassini per l' area test drive in

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Balsamo, Milano,, 22 ottobre 2020 - Tutti in coda per un tampone anche davanti all'ospedaledi, dove negli ultimi giorni la situazione si è fatta davvero preoccupante. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinisello caos

Il Giorno

Cinisello Balsamo (Milano), 22 ottobre 2020 - Tutti in coda per un tampone anche davanti all’ospedale Bassini di Cinisello, dove negli ultimi giorni la situazione si è fatta davvero preoccupante. Il ...di Rosario Palazzolo Si sta trasformando in un’inutile caccia la ricerca del vaccino antinfluenzale nei comuni del Nord Milano, come in tutta la Lombardia. Al momento è impossibile trovarne dosi in li ...