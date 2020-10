Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld (4) (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Adnkronos) - Jice, commenta il presidente della Bei, Werner Hoyer, "è un esempio tangibile di come si possa creare valore aumentando il coordinamento i soggetti coinvolti nell'impegno per un'economia circolare. Le più grandi istituzioni finanziarie pubbliche europee ora hanno una definizione comune di circolarità, condividono le migliori pratiche e possono far decollare più facilmente i progetti di economia circolare. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che riflette l'ambizione climatica condivisa di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi". La circolarità, rileva il presidente dell'Ico José Carlos Garcia de Quevedo, "è un concetto intimamente legato alla vita su questo pianeta. Lo sappiamo per certo e dobbiamo incorporarlo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Adnkronos) - Jice, commenta il presidente della Bei, Werner Hoyer, "è un esempio tangibile di come si possa creare valore aumentando il coordinamento i soggetti coinvolti nell'impegno per un'. Le più grandi istituzioni finanziarie pubbliche europee ora hanno una definizione comune di circolarità, condividono le migliori pratiche e possono far decollare più facilmente idi. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che riflette l'ambizione climatica condivisa di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi". La circolarità, rileva il presidente dell'Ico José Carlos Garcia de Quevedo, "è un concetto intimamente legato alla vita su questo pianeta. Lo sappiamo per certo e dobbiamo incorporarlo con ...

TV7Benevento : Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld (4)... - TV7Benevento : Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld (3)... - TV7Benevento : Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld... - bdo_italia : @bdo_italia tra i partner dell’iniziativa #AcceleratoreImprese promossa da @GruppoCDP per sostenere la crescita del… - EnergiaOltre : Cassa depositi e prestiti aderisce alla #CleanOceansInitiative, l’iniziativa per proteggere gli oceani dall’… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp iniziativa Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld Metro Cdp: iniziativa congiunta su economia circolare, finanziati progetti per 2,7 mld (3)

Nel 2019, il Gruppo Cdp, commenta l'ad Fabrizio Palermo ... I progetti realizzati nell'ambito dell'Iniziativa per l'economia circolare dimostrano la validità della partnership realizzata con la BEI e ...

Cdp lancia Acceleratore Imprese e Digital Xcelerator per startup

Il primo è una piattaforma di servizi professionali per la crescita delle aziende ad alto potenziale. Il secondo servirà per la formazione di competenze imprenditoriali nel mondo delle startup ...

Nel 2019, il Gruppo Cdp, commenta l'ad Fabrizio Palermo ... I progetti realizzati nell'ambito dell'Iniziativa per l'economia circolare dimostrano la validità della partnership realizzata con la BEI e ...Il primo è una piattaforma di servizi professionali per la crescita delle aziende ad alto potenziale. Il secondo servirà per la formazione di competenze imprenditoriali nel mondo delle startup ...