Benevento | scontro tra due auto | due feriti trasportati in ospedale FOTO

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incidente nel pomeriggio tra le ore 17 e le ore 17.30 sulla strada statale 212, all’altezza dell’imbocco per il raccordostradale. Ad entrare in contatto sono stati un furgoncino Citroen guidato da un giovane e una Renault con a bordo un 50enne. Entrambi sono statial San Pio dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale del 118. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia municipale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito forti rallentamenti per almeno mezz’ora. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

