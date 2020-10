Una Vita anticipazioni: MAURO e la rivelazione a FELIPE, colpo di scena! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una confessione di MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) destabilizzerà FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nel corso delle indagini fatte per sottrarre Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie del trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), l’avvocato scoprirà infatti che l’amico è ancora un poliziotto e a quel punto non riuscirà più a fidarsi di lui. Questo escamotage narrativo porterà a diversi risvolti…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Lucy dimentica Paul e si innamora di…Una Vita, news: FELIPE vuole ricomprare Marcia!!! Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una confessione diSan Emeterio (Gonzalo Trujillo) destabilizzeràAlvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una. Nel corso delle indagini fatte per sottrarre Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dalle grinfie del trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), l’avvocato scoprirà infatti che l’amico è ancora un poliziotto e a quel punto non riuscirà più a fidarsi di lui. Questo escamotage narrativo porterà a diversi risvolti…Leggi anche: Tempesta d’amore,tedesche: Lucy dimentica Paul e si innamora di…Una, news:vuole ricomprare Marcia!!! Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che ...

