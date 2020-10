Spaccio allo Skate park, denunciato un 26enne (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A seguito di varie segnalazioni di consumo e Spaccio di sostanze stupefacenti allo Schio 'Skate park' di via XXIX Aprile, la polizia locale ha organizzato un'attività di controllo scattata nel ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A seguito di varie segnalazioni di consumo edi sostanze stupefacentiSchio '' di via XXIX Aprile, la polizia locale ha organizzato un'attività di controllo scattata nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio allo Spaccio allo Skate park, denunciato un 26enne VicenzaToday Mezzo chilo di droga in casa, arrestato ad Aprilia 24enne di Velletri

APRILIA – Nel corso di un’operazione per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Norm di Aprilia hanno arrestato un 24 enne di Velletri, trovato in possesso, nel corso di ...

Madre di 68 anni aiuta il figlio 44enne a spacciare droga a Vittoria

Scoperti dalla polizia a Vittoria madre e figlio, di 68 e 44 anni, gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti nella loro abitazione nel centro cittadino. Gli agenti avevano accertato un ...

