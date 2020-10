Roma Videoclip premia Bugo ed Ermal Meta | Ultimo | Leo Gassmann e Tosca

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)edper Mi Manca. Non saranno gli unici ad essereti nell’ambito della prossima edizione di: sul fronte musicale, riceveranno riconoscimenti anche Leo. Leo, oltre che per il video, verràto anche come artista rivelazione dell’anno. La nuova edizione diè stata presentazione in occasione della Festa del Cinema dipresso lo Spazio Regione Lazio, in collaborazione diLazio Film Commission. Già noti i primi dettagli ...