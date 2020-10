Paura a Striscia la Notiza, parla l’inviato: “Me la sono vista brutta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Paura a Striscia la Notizia, il noto inviato Luca Abete racconta i suoi anni nel Tg Satirico, tra pestaggi e violenza: “Me la sono vista brutta.” Striscia la notizia (fonte foto: Twitter, @Striscia)Una settimana davvero importante per Striscia La Notizia che si è attestata come il programma più visto dagli italiani. Un risultato amaro che arriva quando il papà del noto Tg Satirco, Antonio Ricci, si trova in ospedale a causa del Covid-19. Tra satira, stacchetti e risate a Striscia la notizia si toccano anche temi molto forti, che portano gli inviati a scontrarsi direttamente con mafia, camorra e criminali di ogni genere. Gli inviati non si tirano mai indietro e portano ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020)la Notizia, il noto inviato Luca Abete racconta i suoi anni nel Tg Satirico, tra pestaggi e violenza: “Me labrutta.”la notizia (fonte foto: Twitter, @)Una settimana davvero importante perLa Notizia che si è attestata come il programma più visto dagli italiani. Un risultato amaro che arriva quando il papà del noto Tg Satirco, Antonio Ricci, si trova in ospedale a causa del Covid-19. Tra satira, stacchetti e risate ala notizia si toccano anche temi molto forti, che portano gli inviati a scontrarsi direttamente con mafia, camorra e criminali di ogni genere. Gli inviati non si tirano mai indietro e portano ...

annanamia : @giuliramone @ritadallachiesa @Striscia Lo stesso si fa' con i migranti,ormai l'italiano ha paura del diverso, chiu… - infoitcultura : Antonio Ricci, ricovero in ospedale: paura per il papà di Striscia la notizia - Rachele21051645 : @ritadallachiesa @Striscia Non so come arrivano in città.... Io vivo in campagna vi assicuro che non è facile convi… - NewSicilia : Il padre di 'Striscia La Notizia' è stato ricoverato nella sua città natale #Newsicilia - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: #Striscia continiua a non avere paura e a denunciare situazioni illegali e pericolose con Vittorio Brumotti. ?? [Tutte le… -