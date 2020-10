Offerte Kena | minuti | sms e fino a 100GB a partire da 5 99€

infoitscienza : Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di ottobre 2020 - zazoomblog : Kena Mobile lancia il Risparmio Pesante: 3 mesi di sconto sulle migliori offerte - #Mobile #lancia #Risparmio… - TuttoAndroid : Kena Mobile lancia il Risparmio Pesante: 3 mesi di sconto sulle migliori offerte - infoitscienza : Kena Mobile Special Days: sconto del 30% sul costo mensile delle offerte per i primi 3 mesi - mondomobileweb : Kena Mobile Special Days: sconto del 30% sul costo mensile delle offerte per i primi 3 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Offerte Kena

MondoMobileWeb.it

Cerchi la tariffa di telefonia mobile giusta per te? Operatori low cost come Iliad e Kena Mobile puntano su prezzi bassi e assenza di vincoli e costi extra. I grandi del settore come Tim, Vodafone e W ...Kena Mobile ha lanciato una super offerta che sarà però a tempo limitato. Durerà infatti fino alle ore 10 del 23 ottobre. Grazie ad essa si potrà avere un super sconto del 30% per 3 mesi sull’offerta ...