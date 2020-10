Nyt: Trump ha un conto corrente in Cina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 OTT - Donald Trump ha conti correnti in tre paesi stranieri: oltre al Regno Unito e all'Irlanda, c'è anche la Cina. Lo rivela il New York Times, sottolineando che il conto cinese ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 OTT - Donaldha conti correnti in tre paesi stranieri: oltre al Regno Unito e all'Irlanda, c'è anche la. Lo rivela il New York Times, sottolineando che ilcinese ...

Donald Trump ha conti correnti in tre Paesi stranieri: oltre alla Gran Bretagna e all'Irlanda, c'è anche la Cina. Lo rivela il New York Times, sottolineando che il conto cinese è controllato dalla ...

NEW YORK - Donald Trump non perde occasione per attaccare Biden e lo ha fatto più volte anche sulla Cina. Una delle ultime accuse, che arrivano dalla campagna di The Donald, riguarda il figlio Hunter ...

Donald Trump ha conti correnti in tre Paesi stranieri: oltre alla Gran Bretagna e all'Irlanda, c'è anche la Cina. Lo rivela il New York Times, sottolineando che il conto cinese è controllato dalla ...