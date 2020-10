Juventus, problema al flessore per Chiellini: a rischio la sfida con il Barcellona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo problema fisico per Giorgio Chiellini, il difensore della Juventus nella sfida di ieri a Kiev contro la Dinamo di Lucescu è stato costretto a lasciare il terreno di gioco intorno al minuto 19, al suo posto è entrato Demiral, che aveva sostituito il centrale già nella sfida con il Crotone perché non al meglio. … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovofisico per Giorgio, il difensore dellanelladi ieri a Kiev contro la Dinamo di Lucescu è stato costretto a lasciare il terreno di gioco intorno al minuto 19, al suo posto è entrato Demiral, che aveva sostituito il centrale già nellacon il Crotone perché non al meglio. … L'articolo

