Il caso Palamara

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alfredo Mantovano Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto di In vece del popolo italiano. Percorsi per affrontare la crisi della magistratura (Cantagalli) a cura di Alfredo Mantovano Immaginiamo – l'analogia viene facile non solo per il Palazzo del Senato che ci ospita – che nel giro di pochi giorni 200 deputati e 100 senatori, un terzo del totale delle assemblee elettive, si dimettano, e con loro il presidente di uno dei due rami del Parlamento: la questione sarebbe risolta con subentri ed elezioni suppletive per i seggi rimasti vacanti? O non seguirebbe con immediatezza lo scioglimento della Camera e del Senato, e quindi un dibattito, nelle istituzioni e nel Paese, sulle ragioni che hanno determinato la crisi? Alla fine della primavera 2019, non un secolo fa, il Consiglio Superiore della Magistratura è stato interessato dalle ...