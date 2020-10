Giunta regionale, Marsilio revoca deleghe a Mauro Febbo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Aquila - Il presidente Marco Marsilio ha firmato questa mattina il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico l'assessore Mauro Febbo, assumendo temporaneamente le deleghe a lui attribuite. Il presidente Marsilio ha ringraziato Mauro Febbo per l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dai banchi della maggioranza in Consiglio regionale. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Aquila - Il presidente Marcoha firmato questa mattina il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico l'assessore, assumendo temporaneamente lea lui attribuite. Il presidenteha ringraziatoper l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dai banchi della maggioranza in Consiglio. leggi tutto

reportrai3 : 'Alle elezioni si vince anche per un voto”, ammette candidamente Nino Caianiello, il consigliere occulto di Attilio… - msgelmini : La giunta della Regione Calabria ha deciso che il palazzo presidenziale di Catanzaro si chiamerà “Cittadella region… - zaiapresidente : ?? La nuova Giunta regionale del Veneto e le deleghe degli assessori! - FraregSrl : Decreto del Presidente della Giunta Regionale [Piemonte] n. 109 del 16 ottobre 2020 #gestioneemergenza… - MariaSemeraro19 : @conte_Vlad1077 Quindi pontificare sulle decisioni della giunta regionale lombarda lei come lo chiama? Come se non… -