Giro d'Italia 2020, la classifica degli italiani: non si muove nulla, Nibali rimane 7°

Poche variazioni nelle zone alte di classifica dopo la tappa di Madonna di Campiglio. La diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2020 non ha visto grandi variazioni in classifica generale, a parte il crollo di Brandon McNulty (UAE-Emirates) e l'avanzamento in classifica del fuggitivo Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren). La top 10 rimane invariata, con tre azzurri presenti: Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) è settimo a 3'31 dalla maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) dietro di lui a 3'52", Fausto Masnada decimo a 4'26". E con quattro tappe rimaste, diminuiscono le possibilità di vedere almeno un nostro portacolori sul podio.

