Flash News del 21 Ottobre 2020

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Resta critica la situazione dei contagi da Coronavirus: in Italia, ieri, si sono registrati quasi 11.000 nuovi casi con 89 decessi. Allarme in Lombardia, dove sarebbero 4.000 i nuovi contagi. Balzo anche in Veneto, con oltre 1.400 nuovi positivi in un giorno. Da Nord a Sud, gli ospedali iniziano ad essere sotto pressione, in aumento i ricoveri nelle terapie intensive e in Campania scende in campo l’esercito nei controlli sul territorio per il rispetto delle ordinanze;A fronte di questo quadro, le regioni più colpite hanno deciso di introdurre misure più restrittive per arginare il contagio. Da domani e fino al 13 Novembre, coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino, ci si può spostare solo per comprovate esigenze di necessità o urgenza e de venerdì anche la Campania adotterà la stessa misura. Il Piemonte, invece, dice ...