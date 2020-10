Fast & Furious, la fine è vicina: ecco quando terminerà la saga (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fast & Furious ha avuto inizio nell’ormai lontano 2001 e il successo è stato incredibile. Tanto da permettere alla saga di arrivare a 8 capitoli, ad oggi. In produzione, però, ce ne sono altri tre, i quali chiuderanno definitivamente la storia. Esatto, l’undicesimo film sarà anche l’ultimo che vedrà come protagonista Vin Diesel. Ad annunciarlo sono stati vari siti americani, come per esempio Deadline. A dirigere le due pellicole finali dovrebbe tornare Justin Lin. La storia, invece, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe concentrarsi sul personaggio Dominic Toretto. Inoltre è stata rivelata anche la presenza di molti altri attori amati dal pubblico. Stiamo parlando di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha avuto inizio nell’ormai lontano 2001 e il successo; stato incredibile. Tanto da permettere alladi arrivare a 8 capitoli, ad oggi. In produzione, però, ce ne sono altri tre, i quali chiuderanno definitivamente la storia. Esatto, l’undicesimo film sarà anche l’ultimo che vedrà come protagonista Vin Diesel. Ad annunciarlo sono stati vari siti americani, come per esempio Deadline. A dirigere le due pellicole finali dovrebbe tornare Justin Lin. La storia, invece, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe concentrarsi sul personaggio Dominic Toretto. Inoltre; stata rivelata anche la presenza di molti altri attori amati dal pubblico. Stiamo parlando di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ...

