Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli a difesa di Barbara D' Urso | Invidia la donna che vorrebbe essere

Fabrizio Corona ha insultato pesantemente Selvaggia Lucarelli che aveva attaccato il programma di Barbara D'Urso per averlo ospitato. Fabrizio Corona insulta Selvaggia Lucarelli e difende Barbara D'Urso: la giornalista aveva considerato vergognosa la puntata di domenica sera del Live - Non è la D'Urso con ospite l'ex fotografo dei VIP. Selvaggia Lucarelli si riferiva alle accuse mosse da Fabrizio Corona a Nina Moric durante il video collegamento con Barbara D'Urso. I toni dell'ex fotografo erano stati talmente alti e fuori dalle righe che Mediaset aveva deciso ...

