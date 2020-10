Covid | Bonaccini | “Dobbiamo tenerci pronti a restrizioni mirate per evitare il lockdown generalizzato”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo stare molto attenti, il virus sta crescendo, in tutta Europa, dove va peggio che da noi. Bisognera’ vedere tra qualche giorno se la mascherina all’aperto e l’ultimo Dpcm porteranno risultati. E essere assolutamentea prendere misure restrittive, perche’ un nuovogeneralizzato non se lo puo’ permettere nessuno”. Cosi’ il presidente dell’Emilia-Romagna e della Regioni, Stefano, a Tg2 Post. “Bisogna contenerne la crescita, dividendo le cose indispensabili, come scuola e lavoro, dalle altre, valutando giorno per giorno con il governo”, ha aggiunto. In Emilia-Romagna oggi si fanno “quasi 20mila tamponi al giorno, migliaia test sierologici”. E da lunedi’ “facciamo nelle farmacie migliaia ...