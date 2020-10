Coronavirus, in 59 al pranzo di battesimo: tutti multati assieme al ristoratore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In 59 a un pranzo di battesimo nonostante le norme anti-Covid lo vietino espressamente. È quanto successo domenica scorsa a Carmagnola, in provincia di Torino: i partecipanti sono stati tutti identificati e multati dai carabinieri, assieme anche al titolare del locale. Secondo quanto ricostruito, dopo la cerimonia in chiesa, il gruppo si era ritrovato in un ristorante della zona per festeggiare con un pranzo: la cosa però non è passata inosservata e così sono scattate subito le indagini dei militari, che hanno portato all’identificazione dei presenti e alle sanzioni amministrative previste per legge. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In 59 a undinonostante le norme anti-Covid lo vietino espressamente. È quanto successo domenica scorsa a Carmagnola, in provincia di Torino: i partecipanti sono statiidentificati edai carabinieri,anche al titolare del locale. Secondo quanto ricostruito, dopo la cerimonia in chiesa, il gruppo si era ritrovato in un ristorante della zona per festeggiare con un: la cosa però non è passata inosservata e così sono scattate subito le indagini dei militari, che hanno portato all’identificazione dei presenti e alle sanzioni amministrative previste per legge. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le prescrizioni e le norme in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 sono sempre più stringenti, ma evidentemente ...

"Nuovi orari e delivery, si resiste anche così"

nei ristoranti pratesi che affrontano l’epidemia coronavirus. E’ il turno ora del Mag 56 ... dalle 18 fino alla mezzanotte. Il pranzo invece viene servito dalle 12.30 della domenica. Quanto al take ...

