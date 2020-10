Conte stronca il Salva stati, ma in tanti non si danno pace. Costituito l’intergruppo parlamentare Camera-Senato “Mes subito” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La linea è chiara da tempo, ma si sa, repetia iuvant. E così anche ieri, il premier Giuseppe Conte è stato chiaro su un eventuale ricorso del nostro paese al Mes: non s’ha da fare. Punto. Se ne facciano una ragione gli “innamorati” del fondo Salva stati (leggi Italia Viva, Forza Italia e buona parte del Pd). “Il Mes è un debito, se ne avremo bisogno aumenteremo il deficit. Visco ha detto che ci sarebbe uno stigma”. Questo in sintesi il Conte – pensiero così come riportato nelle anticipazioni dell’ultimo libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolioni (e come ha resistito alla dittatura del Covid)”. A precisa domanda, se prendendo il Mes l’Italia farebbe una brutta figura, visto che finora nessun altro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La linea è chiara da tempo, ma si sa, repetia iuvant. E così anche ieri, il premier Giuseppeè stato chiaro su un eventuale ricorso del nostro paese al Mes: non s’ha da fare. Punto. Se ne facciano una ragione gli “innamorati” del fondo(leggi Italia Viva, Forza Italia e buona parte del Pd). “Il Mes è un debito, se ne avremo bisogno aumenteremo il deficit. Visco ha detto che ci sarebbe uno stigma”. Questo in sintesi il– pensiero così come riportato nelle anticipazioni dell’ultimo libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolioni (e come ha resistito alla dittatura del Covid)”. A precisa domanda, se prendendo il Mes l’Italia farebbe una brutta figura, visto che finora nessun altro ...

MPenikas : LN Conte stronca il Salva stati, ma in tanti non si danno pace. Costituito l’intergruppo parlamentare Camera-Senato… - infoitsalute : Crisanti stronca Conte: 'Vaccino covid fra due mesi? Irrealistico' - paolovarsi1 : Crisanti stronca Conte: 'Vaccino covid fra due mesi? Irrealistico': - Romy44224741 : RT @crlggg: Repubblica:” Conte frena sul no al MES “. Corriere:” Conte stronca il MES “. Quindi? Siamo scemi?, ci prendono per scemi? Sono… - Pinosuma1 : RT @crlggg: Repubblica:” Conte frena sul no al MES “. Corriere:” Conte stronca il MES “. Quindi? Siamo scemi?, ci prendono per scemi? Sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte stronca Conte stronca il Mes: «I soldi per la Sanità li troviamo in altro modo. Prime dosi di vaccino a dicembre» Corriere della Sera Conte stronca il Salva stati, ma in tanti non si danno pace. Costituito l’intergruppo parlamentare Camera-Senato “Mes subito”

La linea è chiara da tempo, ma si sa, repetia iuvant. E così anche ieri, il premier Giuseppe Conte è stato chiaro su un eventuale ricorso del nostro paese al Mes: non s’ha da fare. Punto. Se ne ...

Covid, quel piano di Crisanti…"

La Cina, spiega lo scienziato, pochi giorni fa, per eliminare un focolaio di 10 casi, ha effettuato 10 milioni di tamponi in un giorno. Ma quel piano è rimasto chiuso in un cassetto. Il piano era… Leg ...

La linea è chiara da tempo, ma si sa, repetia iuvant. E così anche ieri, il premier Giuseppe Conte è stato chiaro su un eventuale ricorso del nostro paese al Mes: non s’ha da fare. Punto. Se ne ...La Cina, spiega lo scienziato, pochi giorni fa, per eliminare un focolaio di 10 casi, ha effettuato 10 milioni di tamponi in un giorno. Ma quel piano è rimasto chiuso in un cassetto. Il piano era… Leg ...