Come Salvini frena Fontana sul coprifuoco in Lombardia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Ho ora una riunione con il governatore Fontana e con i consiglieri regionali, per capire, prima di chiudere io voglio capire': Matteo Salvini ha deciso di frenare sull'ordinanza che porterà il ... Leggi su today (Di mercoledì 21 ottobre 2020) 'Ho ora una riunione con il governatoree con i consiglieri regionali, per capire, prima di chiudere io voglio capire': Matteoha deciso dire sull'ordinanza che porterà il ...

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - matteosalvinimi : #Salvini: per qualcuno ci sono morti di serie A e morti di serie B. I morti in Armenia hanno la dignità di tutti i… - AlessiaMorani : “Arriveremo ad avere i delatori di condominio come nell'ex Unione Sovietica” dice il citofonatore di inesistenti sp… - twittanto2 : @morenocelletti @PoliticaPerJedi Per me dovrebbero unirsi loro 2, candidarsi in ticket come Azione e mandare a quel… - nicodipas9 : Spero che @FontanaPres prenda le decisioni sulla Lombardia senza essere influenzato da un inetto cazzaro come… -