Aggressione choc | bastonate e colpi di machete | ”Tornatene al tuo paese”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tentato omicidio aggravato da discriminazione e odio razziale nei confronti di un ragazzo di 22 anni originario del Burkina Faso: è con questa accusa, in concorso, che sono stati arrestati questa mattina un uomo di 53 anni e i suoi due figli di 30 e 24 anni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il … L'articolodi:”Tornatene al tuo paese” proviene da www.meteoweek.com.

LegaPremier : L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - - anto_galli4 : RT @bisagnino: L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - Giuli54117254 : RT @bisagnino: L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - bisagnino : L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione choc

QUOTIDIANO.NET

La brutale aggressione Uno lo ha preso a bastonate in testa, un altro lo ha colpito con il machete e lo ha accoltellato a un braccio. Intanto gli gridavano offese razziste e frasi come: “Tornatene al ...Il pugno violentissimo che ha mandato in coma Giuseppe Pio D'Astolfo è stato un 13enne. La sconvolgente notizia sull'aggressione di Lanciano ha sconvolto la cittadina, già in angoscia per le sorti del ...