Sword Art Online: Alicization Lycoris, provatelo gratis! (Di martedì 20 ottobre 2020) Randai Namco ha annunciato, tramite comunicato stampa, di aver rilasciato una versione di prova gratis per Sword Art Online: Alicization Lycoris sulle piattaforme digitali delle console current-gen Se non conoscete Sword Art Online è molto probabile che viviate su un altro pianeta a noi sconosciuto. La serie è uno dei franchise di punta delle serie d'animazione contemporanee, a discapito di una qualità piuttosto altalenante, e che continua a riscuotere un ottimo successo a prescindere da quale sia il media in cui si ritrova ad operare. Partita da Light Novel, diventata manga, serie animata, live action e, infine, videogiochi. La fanbase di Sword Art Online continua ad espandersi così come le iterazioni della serie nei ...

