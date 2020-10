Strategia pre Halloween | “I bambini di Cold Rock” con Jessica Biel in prima visione su Rai 4

(Di martedì 20 ottobre 2020) I “film di mezzanotte” più belli, da “Rocky Horror Picture Show” a “La… sfoglia la gallery La stagione è quella, e conin vista le programmazioni cominciano a punteggiarsi di horror e thriller. Questa sera martedì 20 ottobre su Rai4, alle 21.20, va in onda intv IdiRock,produzione americana del francese Pascal Laugier, già regista da brividi in Saint Ange (2004) e del crudo e controverso Martyrs (2008). Se I...

Ultime Notizie dalla rete : Strategia pre

Il Sole 24 ORE

I fondi europei per la ricerca e l'innovazione vanno a braccetto con il Green Deal: fondi per 1 miliardo di euro a cui poter attingere ...La prova all’Ultra trail Lago d’Orta. Una «guida» sul campo per capire quali sostanze assumere e quando. I segreti per evitare i crampi e ottimizzare i tempi ...