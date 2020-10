Sergio Mattarella: “E’ il momento della responsabilità collettiva” (Di martedì 20 ottobre 2020) “In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il distanziamento”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervento alla consegna delle onorificenze a quanti si sono distinti negli ultimi mesi nella lotta al coronavirus, emergenza che sembra però essere tornata con veemenza negli ultimi giorni. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “In questa fase serve la responsabilità collettiva, comportamenti diffusi, tutti siamo chiamati a contribuire e a sconfiggere la pandemia, con i comportamenti, le mascherine, il distanziamento”. Lo ha detto il presidenteRepubblicaintervento alla consegna delle onorificenze a quanti si sono distinti negli ultimi mesi nella lotta al coronavirus, emergenza che sembra però essere tornata con veemenza negli ultimi giorni.

AngeloTofalo : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato poco fa la legge costituzionale che prevede la riduzion… - LegaSalvini : Gianfranco Vissani: 'Fanno chiudere tutto e fanno morire i centri storici. Faccio un appello a Sergio Mattarella: s… - FAO : Ringraziamo il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per aver preso parte alla… - Affaritaliani : Il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha firmato e promulgato la legge costituzionale sulla riduzione… - tormentony : RT @ConsulcesiGroup: I #medici #italiani hanno sacrificato la loro #vita per noi. Ora è il momento di sostenerli e far riconoscere i loro #… -