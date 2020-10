Scafati | il sindaco chiude il cimitero

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid-19 ferma anche la commemorazione dei defunti. Davanti alla crescita dei dati relativi ai contagi a, ilCristoforo Salvati è stato costretto ad emanare un’ordinanza cheilcittadino dal 31 ottobre al 2 novembre. L’ordinanza sospende tutte le operazioni cimiteriali, nonché i lavori all’interno tranne l’istallazione delle lampade votive l’accoglienza dei defunti che sarà effettuata comunque secondo le normative previste e con sobrietà e in base alle modalità restrittive stabilite dalle norme emergenziali in vigore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 104 i nuovi casi di coronavirus tra Salerno e provincia, emersi nella giornata di ieri, 18 ottobre, dall'analisi di 1.412 tamponi. Il numero più alto di nuovi contagiati c'è stato a Scafati, dove ...Per i Comuni interessati sono stati assegnati: 6 milioni di euro a Scafati, 3 milioni a Nocera Inferiore, 4 milioni e mezzo ad Eboli, 31 milioni per Battipaglia, 4 milioni per Contursi Terme, 238mila ...