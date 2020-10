Rumer Willis: "Persi la verginità con un uomo più grande che approfittò di me" (Di martedì 20 ottobre 2020) Rumer Willis ha perso la verginità con un uomo più grande che non si preoccupò di chiederle se fosse pronta a fare sesso. Rumer Willis ha raccontato di aver perso la verginità a 18 anni con un uomo più grande di lei che all'epoca approfittò della sua giovane età senza chiederle prima se fosse pronta per fare sesso per la prima volta. La prima delle tre figlie nate dal rapporto tra Demi Moore e Bruce Willis ha quindi spiegato che secondo lei è lì che emerge la responsabilità dell'uomo. Rumer Willis, primogenita di Bruce ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020)ha perso la; con unche non si preoccupò di chiederle se fosse pronta a fare sesso.ha raccontato di aver perso la; a 18 anni con undi lei che all'epoca; della sua giovane età senza chiederle prima se fosse pronta per fare sesso per la prima volta. La prima delle tre figlie nate dal rapporto tra Demi Moore e Bruceha quindi spiegato che secondo lei è lì che emerge la responsabilità dell', primogenita di Bruce ...

Rumer Willis si è aperta sulla sua prima esperienza sessuale, rivelando come il suo ex fidanzato non le abbia chiesto il consenso prima di consumare l’atto vero e proprio. La primogenita di Demi Moore ...

