Renzi tiene in bilico Giani, la nuova giunta esce a sette e con un mister X (Di martedì 20 ottobre 2020) Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per i Renziani e rinvia la decisione a domani Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 20 ottobre 2020) Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per iani e rinvia la decisione a domani

stefanello71 : @BenedettaFrucci ma scusami, visto che Renzi tiene in piedi questo disastroso governo come fai a non ritenerlo corr… - venny1954 : @matteorenzi renzi ma vai a gagare uno col 3 % che tiene in scacco il governo...solo in italia puoi avere consider… - gab08b : RT @AugustoMinzolin: Il messaggio Conte era quello di un abitante di Marte.Ha detto che ci sono terapie intensive,che scarseggiano. Subinte… - rocka1943 : @repubblica buffoni ,Renzi tiene il piede in due staffe ,zingaretti artefice delle difficoltà sanitarie del Lazio h… - menguicc : RT @AugustoMinzolin: Il messaggio Conte era quello di un abitante di Marte.Ha detto che ci sono terapie intensive,che scarseggiano. Subinte… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi tiene Renzi tiene in bilico Giani, la nuova giunta esce a sette e con un mister X Il Tirreno Renzi tiene in bilico Giani, la nuova giunta esce a sette e con un mister X

Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per i renziani e rinvia la decisione a domani ...

Mes subito, è nato l'intergruppo che inguaia Conte: dentro Iv, Pd, FI ed ex 5s

Per il Pd ha aderito il vice segretario Andrea Orlando con diversi parlamentari, per Italia viva Matteo Renzi ed una nutrita presenza di ... 36 miliardi con maggiori tasse e tagli alla spesa per ...

Un estenuante tira e molla dopo il diktat di Italia viva: «la sanità o stiamo fuori» Il governatore lascia una casella vuota per i renziani e rinvia la decisione a domani ...Per il Pd ha aderito il vice segretario Andrea Orlando con diversi parlamentari, per Italia viva Matteo Renzi ed una nutrita presenza di ... 36 miliardi con maggiori tasse e tagli alla spesa per ...