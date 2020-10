Pure il Csm pensiona Davigo. L’ex pm decaduto dal Consiglio. Il plenum si spacca ma alla fine passa la destituzione (Di martedì 20 ottobre 2020) Dovrà appendere la toga al chiodo e rinunciare Pure alla carica di consigliere del Csm. Questo il verdetto del plenum di Palazzo dei Marescialli nei confronti di Piercamillo Davigo (nella foto) che ieri, con una decisione che era nell’aria, ha decretato la decadenza dall’organo di autogoverno delle toghe dell’ex pm di Mani Pulite. Domani il leader della corrente Autonomia e Indipendenza compirà 70 anni e per questo andrà in pensione, fatto questo che per la maggioranza dei consiglieri è incompatibile con la carica di togato all’interno del Consiglio superiore della magistratura. Peccato che la decisione, come troppo spesso accade al Csm, non è arrivata all’unanimità anzi per l’ennesima volta il plenum si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Dovrà appendere la toga al chiodo e rinunciarecarica di consigliere del Csm. Questo il verdetto deldi Palazzo dei Marescialli nei confronti di Piercamillo(nella foto) che ieri, con una decisione che era nell’aria, ha decretato la decadenza dall’organo di autogoverno delle toghe dell’ex pm di Mani Pulite. Domani il leader della corrente Autonomia e Indipendenza compirà 70 anni e per questo andrà in pensione, fatto questo che per la maggioranza dei consiglieri è incompatibile con la carica di togato all’interno delsuperiore della magistratura. Peccato che la decisione, come troppo spesso accade al Csm, non è arrivata all’unanimità anzi per l’ennesima volta ilsi ...

LupinII47190487 : @Pancho81075957 Quale poltrona? Quella di capo del CSM? Sai quanto è difficile ricoprire quel ruolo? Quanto bisogna… - angelo_ra_ : @ROSARIOIMBERGA3 Qui da noi è tutto legittimo, pure i dpcm ad oltranza sz passare in parlamento dove però ci sono p… - mojan3180 : @HANIA654 Ci sarebbe pure un pdr, il csm, la corte costituzionale, anpi, magistrati, pm... L'unica è stata quella d… - marcobava : DAVIGO SE NE FREGA DEI PARERI E PUNTA AL VOTO DEL PLENUM PER RESTARE AL CSM - antonel52837259 : RT @ElioLannutti: Davigo se ne frega dei pareri e punta al voto del plenum per restare al Csm -