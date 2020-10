Procter & Gamble | mercato premia rialzo guidance e trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muove al, con una variazione positiva dell’1,89%. A fare da assist al titolo contribuisce lamigliore delle attese degli analisti e il ritocco all’insù della. Per l’esercizio fiscale 2021 i ricavi sono attesi in crescita tra il 3% ed il 4% contro l’incremento tra l’1% e il 3% della precedente stima. L’utile per azione adjusted è stimato in aumento tra il 5% e l’8% contro il +3% ed il +7% indicato in precedenza. Nel primo trimestre 2020, il giro d’affari è aumentato più del previsto a 19,32 miliardi di dollari dai 17,80 miliardi dello stesso periodo di un anno prima: il consensus era per 18,38 miliardi. Cambio ai vertici della ...