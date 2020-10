Previsioni Meteo Toscana: possibili piogge da giovedì (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani parzialmente nuvoloso, con tendenza ad aumento delle nuvolosità dapprima sulla costa poi sulle zone interne fino a cielo nuvoloso nel pomeriggio. Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati sulla costa con locali rinforzi. Mari: mossi, in particolare i bacini meridionali e a largo. Temperature: stazionarie. Giovedì 22 nuvoloso, con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità nel pomeriggi. possibili locali piogge su Apuane e alta Lunigiana. Venti: moderati di Scirocco. Mari: mossi. Temperature: minime in sensibile aumento, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani parzialmente nuvoloso, con tendenza ad aumento delle nuvolosità dapprima sulla costa poi sulle zone interne fino a cielo nuvoloso nel pomeriggio. Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati sulla costa con locali rinforzi. Mari: mossi, in particolare i bacini meridionali e a largo. Temperature: stazionarie. Giovedì 22 nuvoloso, con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità nel pomeriggi.localisu Apuane e alta Lunigiana. Venti: moderati di Scirocco. Mari: mossi. Temperature: minime in sensibile aumento, ...

TgrRaiFVG : #Buongiorno, diamo un’occhiata alle previsioni @meteo_fvg dell’@ARPAFVG. - MeteoinMolise : Meteo: previsioni del tempo per il giorno 20/10/2020 - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 20/10/2020 - iconameteo : Buongiorno! ?? Oggi il sole avrà la meglio quasi ovunque: controlla i dettagli su - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 20/10/2020 08:00 - LAMMA - -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Le previsioni meteo per domani, mercoledì 21 ottobre Il Post Meteo, tempo bello al Centro-Sud, nubi al Nord

L’alta pressione di matrice nord-africana sta consolidando gradualmente la sua presenza e garantirà giornate in prevalenza soleggiate sulle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia invece resterà ai mar ...

Previsioni meteo 20 ottobre: fase stabile sull’Italia

L’alta pressione di matrice nord-africana sta consolidando gradualmente la sua presenza e garantirà giornate in prevalenza soleggiate sulle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia invece resterà ai mar ... Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 ottobre: bel tempo su tutta l’Italia grazie all’anticiclone, temperature massime in ulteriore aumento L’anticiclone continua a regalare condizioni meteo stab ...