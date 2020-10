Pisa Raccolta firme per sollecitare la realizzazione di un fontanella di acqua pubblica a Riglione

elisa24102 : RT @CaterinaCategio: Odoardo Borrani (Pisa, 22 agosto 1833 – Firenze, 14 settembre 1905) La raccolta del grano sull'Appennino pistoiese htt… - masabbett : RT @CaterinaCategio: Odoardo Borrani (Pisa, 22 agosto 1833 – Firenze, 14 settembre 1905) La raccolta del grano sull'Appennino pistoiese htt… - AlessandraCicc6 : RT @CaterinaCategio: Odoardo Borrani (Pisa, 22 agosto 1833 – Firenze, 14 settembre 1905) La raccolta del grano sull'Appennino pistoiese htt… - taliartwork : RT @CaterinaCategio: Odoardo Borrani (Pisa, 22 agosto 1833 – Firenze, 14 settembre 1905) La raccolta del grano sull'Appennino pistoiese htt… - Ali90744844 : RT @CaterinaCategio: Odoardo Borrani (Pisa, 22 agosto 1833 – Firenze, 14 settembre 1905) La raccolta del grano sull'Appennino pistoiese htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Raccolta

Qui News Pisa

PISA Oltre cinque tonnellate di generi alimentari per le famiglie più in difficoltà del territorio. A Pisa e dintorni è stato decisamente positivo il bilancio della raccolta alimentare promossa sabato ...Jo torna a casa. Il volo di rientro è programmato per domenica prossima e finalmente la bambina di 3 anni e mezzo di Tirrenia rientrerà in Italia dopo 8 mesi trascorsi in Florida dove è stata sottopos ...