P.T. non sarà retrocompatibile con PS5 (Di martedì 20 ottobre 2020) Konami ha confermato a GamesRadar che PT non sarà retrocompatibile con PS5.In un'e-mail inviata al sito, Konami ha affermato che "il contenuto non sarà disponibile su PS Store, quindi gli utenti non saranno in grado di scaricare nuovamente il contenuto su PS5 tramite la funzionalità di retrocompatibilità".Pochi giorni fa si era parlato di come PT poteva essere salvato tramite la funzione di retrocompatibilità di PS5. Purtroppo, Konami ha ora rivelato che PT rimarrà solo su PS4, a causa dei motivi sopra descritti.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Konami ha confermato a GamesRadar che PT non saràcon PS5.In un'e-mail inviata al sito, Konami ha affermato che "il contenuto non sarà disponibile su PS Store, quindi gli utenti non saranno in grado di scaricare nuovamente il contenuto su PS5 tramite la funzionalità di retrocompatibilità".Pochi giorni fa si era parlato di come PT poteva essere salvato tramite la funzione di retrocompatibilità di PS5. Purtroppo, Konami ha ora rivelato che PT rimarrà solo su PS4, a causa dei motivi sopra descritti.Leggi altro...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - NicolaPorro : Lo fa a spese dell’Italia, ma #Conte si gioca bene le sue carte politiche: @RicoAlessandro spiega come ha messo all… - frankgabbani : Qualche bellissimo scatto di Sara Sabatino dal backstage del videoclip di Einstein (E=mc2)... in tre sono in posa e… - Sara_1083 : @vivranda Ok però se penso alle maestre che prima si devono ingegnare per creare attività per la DaD e dopo pochi g… - ciamb_ella : RT @frignacolada: Non posso pensare che la mia vita sarà per sempre sveglia alle 7 esci di casa vai a lavoro torna a casa è già tardissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : non sarà Conte in tv spiega il decreto Covid. «La strategia è cambiata, bisogna tutelare salute ed economia» Corriere della Sera