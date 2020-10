Nunzia De Girolamo positiva al Covid | “Mai stata così in vita mia”

fattoquotidiano : Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho molti dolori, tosse e mal di testa…Il Covid c’è ed è subdolo”. L’annu… - SkyTG24 : Covid, positiva Nunzia De Girolamo. Il marito Francesco Boccia negativo, ma in isolamento - JackieMilesiF : Nunzia De Girolamo è positiva al Covid: 'Malattia subdola, ho dolori lancinanti' - ventoc : RT @marco_gervasoni: Perché politici e starlette di sinistra si intrattengono in questo covid show? È davvero inelegante. Nunzia De Girolam… - zazoomblog : Covid-19 Nunzia De Girolamo positiva: “Ho dolori lancinanti” - #Covid-19 #Nunzia #Girolamo #positiva: -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Girolamo

Ieri sera il risultato: positivo. Nunzia De Girolamo invita gli italiani all'attenzione Dopo aver raccontato la sua esperienza, elencando anche i sintomi che hanno portato ad accertare la ...ROME, OCT 20 - Former Agriculture Minister Nunzia De Girolamo announced that she has tested positive for COVID-19 in a video posted on Instagram on Tuesday. De Girolamo, a member of the opposition ...