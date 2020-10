Nobili: niente contro primarie, ma a Milano e Napoli non le fanno (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Noi non abbiamo niente contro le primarie, siamo sempre stati pronti a farle. Italia Viva nasce sulla figura di Renzi che ha costruito il suo percorso politico vincendo piu’ volte le primarie. Ma se queste invece di essere un valore aggiunto diventano una clava da usare contro qualcuno non va bene”. Lo ha detto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva e uomo forte del partito di Renzi a Roma, intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Da un anno e mezzo il Pd non le usa piu’: non le ha organizzate per le Regioni e i capoluoghi dove si e’ votato a partire da Venezia. E anche nelle citta’ che vanno al voto in questo turno, Milano, Napoli, Torino, non si sente ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “Noi non abbiamole, siamo sempre stati pronti a farle. Italia Viva nasce sulla figura di Renzi che ha costruito il suo percorso politico vincendo piu’ volte le. Ma se queste invece di essere un valore aggiunto diventano una clava da usarequalcuno non va bene”. Lo ha detto Luciano, deputato di Italia Viva e uomo forte del partito di Renzi a Roma, intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Da un anno e mezzo il Pd non le usa piu’: non le ha organizzate per le Regioni e i capoluoghi dove si e’ votato a partire da Venezia. E anche nelle citta’ che vanno al voto in questo turno,, Torino, non si sente ...

