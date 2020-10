MotoGP | gara-2 ad Aragon | cosa può cambiare nel giro di una settimana I precedenti di Jerez | Spielberg e Misano…

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) In sede di presentazione del Mondiale2020 (post-lockdown), analizzando il calendario stilato in emergenza da Dorna, si pensava che i doppi Gran Premi da disputare sullo stesso tracciato potessero risultare noiosi e monotoni alla luce di una probabile riproposizione in-2 dei valori in campo emersi in occasione di-1. La pista ha però smentito tutti fino a questo momento, proponendo talvolta degli stravolgimenti di classifica inattesi da un weekend all’altro anche sul medesimo lay-out come abbiamo potuto vedere nell’ordine ade la Frontera (meno evidente),e Misano. Vedremo se questa tendenza verrà confermata anche nel prossimo weekend ad, dove è previsto il secondo appuntamento consecutivo al MotorLand di ...