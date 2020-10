mdipatrizi5 : @ottogattotto @Giovann00341278 Riesce a parlare senza il suggeritore Bettini e circa la uscita del dux Massimo chie… - TV7Benevento : Mes: Bettini, 'vantaggio evidente, Conte riporti questione su binari giusti'... - ignaziore : RT @Michele_Arnese: PUNTO E MES Finalmente dopo mesi di silenzio parla Goffredo Bettini (incarico imprecisato nel Pd): 'Riteniamo utile a… - Michele_Arnese : PUNTO E MES Finalmente dopo mesi di silenzio parla Goffredo Bettini (incarico imprecisato nel Pd): 'Riteniamo uti… - gio551 : RT @MediasetTgcom24: Mes, Goffredo Bettini (Pd) a Conte: utile attivarlo #mes -

Lo afferma Goffredo Bettini, del Pd, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Aprire una frattura nella maggioranza fino all’estremo -aggiunge- porterebbe all’aumento dello spread, che in un solo ...Goffredo Bettini ha ribadito che il Partito democratico è a favore del Mes. Noi del Pd "riteniamo utile attivare il Mes" dice in una intervista al Corriere della Sera. "E' un tema delicato. Non è ...