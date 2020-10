Lutto per Robert Redford: suo figlio James è morto di cancro a 58 anni (Di martedì 20 ottobre 2020) Robert Redford, una vita per il cinema sfoglia la gallery A 84 anni, Robert Redford sta affrontando il dolore per la perdita di un figlio. James, il suo terzogenito, è morto di cancro a 58 anni dopo due anni di malattia. A dare l’annuncio – via Twitter – è stata la moglie Kyle, che lo sceneggiatore aveva sposato 32 anni fa. «Jamie è morto oggi. Abbiamo il ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 ottobre 2020), una vita per il cinema sfoglia la gallery A 84sta affrontando il dolore per la perdita di un, il suo terzogenito, èdia 58dopo duedi malattia. A dare l’annuncio – via Twitter – è stata la moglie Kyle, che lo sceneggiatore aveva sposato 32fa. «Jamie èoggi. Abbiamo il ...

TeresaBellanova : La morte della presidente della Calabria #JoleSantelli ci lascia sgomenti. Ci siamo conosciute anni fa in Commissio… - rtl1025 : ?? Lutto per #FrancescoTotti: addio a papà Enzo, morto a 76 anni a causa del #COVID19. - WeCinema : La Festa di Roma: Incontro ravvicinato con McQueen, superstar da Oscar® e applausi per 'Stardust' sul giovane David… - caurscorpii : oggi tutti in lutto per i mercatini di natale, non ci andavo da un po' ma erano ormai l'unica cosa che mi faceva se… - infoitcultura : Giada De Blanck, il grave lutto che l’ha cambiata per sempre -