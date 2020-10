Inter, e se Conte avesse la soluzione ai problemi già in casa? (Di martedì 20 ottobre 2020) Brozovic e Eriksen , come riportato dal quotidiano romano, nelle occasioni in cui sono stati chiamati in causa non hanno brillato. Sensi è un'incognita dal punto di vista fisico. Gagliardini da ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Brozovic e Eriksen , come riportato dal quotidiano romano, nelle occasioni in cui sono stati chiamati in causa non hanno brillato. Sensi è un'incognita dal punto di vista fisico. Gagliardini da ...

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #19ottobre ? Fenomeno Ibra, al Milan per sempre ? Caso Dybala alla Juve ?… - FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - Inter : ?? | FORMAZIONE #DerbyMilano, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ?? #InterMilan ???? #FORZAINTER - bossebasta : RT @Smg_1908: @mgpg07 @marifcinter Il progetto Conte Inter è finito a Colonia. Ora ci sta traghettando perché non lo hanno esonerato e non… - Easy_Branches : RT @EasySoccerNews: BIASIN, SENZA PELI SULLA LINGUA, DICE TUTTA LA VERITÀ SU CONTE | Inter-Milan 1-2: Il noto giornalista Fabrizio Biasin,… -