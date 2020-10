“Il sesso? Non ne parliamo”. E tra i due vip finisce in diretta tv. Lei non si trattiene: fuori i dettagli di letto (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima la grande passione ora il grande freddo. Ivan Gonzalez ed Oriana Marzoli, che si sono conosciuti ed innamorati questa estate prima di entrare nel reality spagnolo La Casa Fuerte, si sono lasciati in diretta tv. I due, lo ricorderete, erano stati protagonisti di un video davvero caliente, con una notte di passione ripresa dalle telecamere, diventato virale. Adesso i due, ospiti del format spagnolo di Uomini e Donne, ovvero Mujeres Y Hombres Y Viceversa, pare che abbiano messo la parola fine sulla loro relazione. La situazione, però, è tutta in divenire. Infatti Ivan ed Oriana erano apparsi pochi giorni fa su MtMad, piattaforma on line utilizzata dai vip spagnoli per dialogare coi propri fan ed avevano giurato di voler tentare il tutto per tutto per salvare la loro storia. Poi, quando i fan speravano in una svolta positiva, ecco la doccia fredda con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima la grande passione ora il grande freddo. Ivan Gonzalez ed Oriana Marzoli, che si sono conosciuti ed innamorati questa estate prima di entrare nel reality spagnolo La Casa Fuerte, si sono lasciati intv. I due, lo ricorderete, erano stati protagonisti di un video davvero caliente, con una notte di passione ripresa dalle telecamere, diventato virale. Adesso i due, ospiti del format spagnolo di Uomini e Donne, ovvero Mujeres Y Hombres Y Viceversa, pare che abbiano messo la parola fine sulla loro relazione. La situazione, però, è tutta in divenire. Infatti Ivan ed Oriana erano apparsi pochi giorni fa su MtMad, piattaforma on line utilizzata dai vip spagnoli per dialogare coi propri fan ed avevano giurato di voler tentare il tutto per tutto per salvare la loro storia. Poi, quando i fan speravano in una svolta positiva, ecco la doccia fredda con ...

