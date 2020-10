Il Covid non frena l export di pasta italiana, +30% in 7 mesi (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri, +3% sui primi 8 mesi del 2019,, per un valore di 29,4 miliardi di euro. I dati ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Il dato di agosto conferma, nel complesso, una progressione del food made in Italy sui mercati esteri, +3% sui primi 8del 2019,, per un valore di 29,4 miliardi di euro. I dati ...

borghi_claudio : Forse non è chiaro che se si vuole che la gente stia a casa c'è un unico modo per farlo: pagarla. Gli statali e i p… - RobertoBurioni : Chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro Covid-19 vi sta prendendo in… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 4 (grazie a @strange_days_82 e a Carlo_bis) Il mio passato imp… - gianchitosca : RT @CavBianconero: DeLuca che parla di Juventus Spadafora che parla di Ronaldo DeMagistris che parla di Juventus In piena SECONDA ONDATA C… - Clarembaldo : RT @GeopoliticalCen: @lorepregliasco Stiamo perdendo il tracciamento (abbiamo già perso il tracciamento) sarà una valanga purtroppo, servon… -